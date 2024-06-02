Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:20, 2 июня 2024Ценности

Жену Канье Уэста заметили на публике в боди без нижнего белья

Папарацци заметили жену американского рэпера Канье Уэста, дизайнера Бьянку Цензори, в откровенном виде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Уличные фотографы запечатлели супругов, когда они направлялись на деловую встречу в Прато, Италия. Возлюбленная артиста попала в объективы в оголяющем тело белом боди и прозрачных босоножках на массивном каблуке. При этом на размещенных кадрах видно, что на ней полностью отсутствует нижнее белье.

Сам Уэст надел спортивный костюм белого цвета, состоящий из куртки с капюшоном и объемных брюк и кроссовки в тон.

Ранее стало известно, что Бьянка Цензори лишилась роскошной машины. В сети появилось видео, на котором запечатлен серебристый Porshe 911 Carrera 2024 года выпуска за 114 тысяч долларов (около 10,6 миллиона рублей). На кадрах было видно, как автомобиль грузили на эвакуатор.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Военкор сообщил о первом этапе контрнаступления ВСУ. Украина начала атаковать Россию западным оружием

      Американцы без образования стали меньше поддерживать Байдена

      Хищник напал на дрессировщика во время выступления в российском цирке

      Хабиб Нурмагомедов оценил защиту Махачевым титула чемпиона UFC

      Стала известна судьба ВСУ после разрешения бить по России оружием Запада

      В Стамбуле обрушился четырехэтажный жилой дом

      Шторм в Палестине разрушил пристань США для гуманитарной помощи

      Чиновник погиб при детонации боеприпаса в российском регионе

      Определился первый финалист Кубка Стэнли

      Зеленский обсудил с главой Пентагона проблемы ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше