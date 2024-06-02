Жену Канье Уэста заметили на публике в боди без нижнего белья

Папарацци заметили жену американского рэпера Канье Уэста, дизайнера Бьянку Цензори, в откровенном виде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Уличные фотографы запечатлели супругов, когда они направлялись на деловую встречу в Прато, Италия. Возлюбленная артиста попала в объективы в оголяющем тело белом боди и прозрачных босоножках на массивном каблуке. При этом на размещенных кадрах видно, что на ней полностью отсутствует нижнее белье.

Сам Уэст надел спортивный костюм белого цвета, состоящий из куртки с капюшоном и объемных брюк и кроссовки в тон.

Ранее стало известно, что Бьянка Цензори лишилась роскошной машины. В сети появилось видео, на котором запечатлен серебристый Porshe 911 Carrera 2024 года выпуска за 114 тысяч долларов (около 10,6 миллиона рублей). На кадрах было видно, как автомобиль грузили на эвакуатор.