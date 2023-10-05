Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:40, 5 октября 2023Путешествия

Напавший на россиянина с железной вилкой пассажир оказался гражданином Австралии

SHOT: у напавшего на попутчика с железной вилкой мужчины нашли паспорт Австралии

Кадр: Telegram-канал SHOT

Авиапассажир, напавший с железной вилкой на сидевшего впереди попутчика на рейсе БангкокМосква, оказался гражданином Австралии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, мужчина по имени Алексей Ф. мог находиться под воздействием наркотиков, сейчас это устанавливает экспертиза. Уточняется, что в сумке злоумышленника нашли ножницы и два паспорта: российский и австралийский. Таким образом выяснилось, что у мужчины двойное гражданство.

Материалы по теме:
«Иностранцы раздеваются догола и пляшут» Таиланд считают раем для белых туристов. Что манит их туда вновь и вновь?
«Иностранцы раздеваются догола и пляшут»Таиланд считают раем для белых туристов. Что манит их туда вновь и вновь?
15 сентября 2022
Таиланд стал гораздо дороже, но российские туристы все равно его любят. Как там сэкономить и каких ошибок лучше избегать
Таиланд стал гораздо дороже, но российские туристы все равно его любят.Как там сэкономить и каких ошибок лучше избегать
24 февраля 2023

Одна из свидетельниц происшествия в беседе с изданием призналась, что когда она начала говорить с Алексеем Ф. по-английски, он немного успокоился, рассказал о семье и проблемах с женой и добавил, что уже четыре года не был в России.

Тем временем другие пассажиры рейса отметили, что нарушитель привлек к себе внимание еще во время посадки: он был в темной кепке, очках и маске с клапаном. Очевидцы добавили, что во время еды мужчина стал разгибать зубцы вилки, а потом достал небольшой нож и убрал его в рукав.

Ранее стало известно, что летевший из Таиланда в Россию турист напал на впереди сидевшего попутчика с железной вилкой и угодил в полицию. Известно, что он трижды ударил соседа острым столовым прибором без какой-либо причины.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Черняк
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о попытках России закончить «войну на Украине»

    Гигантских тараканов обнаружили в центре Москвы

    Путин заявил о структурной перестройке экономики России

    Путин объяснил происхождение фразы «границы России нигде не заканчиваются»

    Путин раскрыл уровень роста цен в России

    «Ювентус» отказался выплатить Роналду долг по зарплате

    Губернатор объяснил причину возникновения дыма в Севастополе

    Путин указал на разбрасывание США денег по всему миру

    Путин допустил дефицит бюджета в один процент по итогам года

    Путин заявил о выросших в два раза расходах на оборону и безопасность

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости