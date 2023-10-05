Напавший на россиянина с железной вилкой пассажир оказался гражданином Австралии

SHOT: у напавшего на попутчика с железной вилкой мужчины нашли паспорт Австралии

Авиапассажир, напавший с железной вилкой на сидевшего впереди попутчика на рейсе Бангкок — Москва, оказался гражданином Австралии. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По предварительным данным, мужчина по имени Алексей Ф. мог находиться под воздействием наркотиков, сейчас это устанавливает экспертиза. Уточняется, что в сумке злоумышленника нашли ножницы и два паспорта: российский и австралийский. Таким образом выяснилось, что у мужчины двойное гражданство.

Одна из свидетельниц происшествия в беседе с изданием призналась, что когда она начала говорить с Алексеем Ф. по-английски, он немного успокоился, рассказал о семье и проблемах с женой и добавил, что уже четыре года не был в России.

Тем временем другие пассажиры рейса отметили, что нарушитель привлек к себе внимание еще во время посадки: он был в темной кепке, очках и маске с клапаном. Очевидцы добавили, что во время еды мужчина стал разгибать зубцы вилки, а потом достал небольшой нож и убрал его в рукав.

Ранее стало известно, что летевший из Таиланда в Россию турист напал на впереди сидевшего попутчика с железной вилкой и угодил в полицию. Известно, что он трижды ударил соседа острым столовым прибором без какой-либо причины.