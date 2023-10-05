Белым медведям стало трудно прокормить детенышей из-за глобальной проблемы

Bloomberg: детенышам белых медведей стало труднее выжить из-за изменения климата

На фоне глобального потепления потомство белых медведей оказалось под угрозой, установили в совместном исследовании ученые из Университета Торонто, Геологическая служба США и организация Polar Bears International. Об этом пишет Bloomberg.

Из-за массового таяния морского льда — естественной среды обитания этих животных — им приходится перебираться на сушу, где трудно найти пропитание. Вследствие этого белые медведи долгое время голодают, что негативно сказывается на их детенышах. Ученые выяснили, что в новых условиях у медведиц плохо вырабатывается молоко, необходимое для медвежат, его количество и качество снижается, что уменьшает вероятность выживания детенышей.

В последнее время белые медведи вынуждены проводить на суше на один месяц больше, чем раньше. При этом чем дольше медведицы находятся на суше, тем больше они отдают предпочтение собственному выживанию, нежели вскармливанию детенышей. В конечном итоге это может серьезно повлиять на популяцию вида, допускает одна из авторов исследования Луиза Арчер.

В июле ученые обнаружили в Арктике новые последствия глобального потепления, которые ускоряют изменение климата. Ледники и вечная арктическая мерзлота создают непроницаемую «криосферную шапку», которая защищает атмосферу от попадания в нее подземного метана. Специалисты установили, что глобальное потепление вызывает масштабную утечку метана в регионе. При этом он сам является вторым по значимости парниковым газом после углекислого и ответственен более чем за четверть текущего потепления.