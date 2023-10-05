Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:48, 5 октября 2023Экономика

Цены на нефть рухнули

Стоимость нефти Brent рухнула ниже 85 долларов за баррель

Фото: Angus Mordant / Reuters

В четверг, 5 октября, декабрьские фьючерсы на эталонный сорт нефти Brent рухнули ниже 85 долларов за баррель, что на 12 долларов ниже, чем сентябрьские максимумы, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 13:30 по московскому времени цены достигли 84,45 доллара. Стоимость сорта WTI опустилась до 82,72 доллара за баррель. Еще в начале недели Brent стоил более 92 долларов.

На стоимость сырья повлияли сразу несколько факторов. Анонсированное возобновление работы нефтепровода из Иракского Курдистана способно в потенциале добавить мировому рынку 450 тысяч баррелей в сутки, что в полтора раза больше, чем уровень одностороннего сокращения экспорта нефти Россией.

Brent от TradingView

Давление на нефть оказала и ситуация в США. Правительство избежало шатдауна, что привело к укреплению доллара, и одновременно данные по экономике усилили опасения по поводу удержания ставок на высоком уровне дольше, чем предполагалось. Такая ситуация замедлит экономический рост и, соответственно, сократит спрос на нефть.

Между тем 4 октября комитет ОПЕК+ заявил, что объединение не будет менять действующие квоты на добычу нефти, таким образом подтвердив стабильность поставок в ближайший месяц.

Что думаешь? Оцени!
    Платон Щукин
    Обсудить
    Последние новости

    Шойгу сообщил о формировании девяти резервных полков для нужд СВО. Что об этом известно?

    Россиян предупредили о новой схеме хищения денег

    Врач предупредила о потенциальной опасности популярного у адептов ЗОЖ продукта

    Напавший с вилкой на пассажира россиянин описал поступок фразой «хотел замочить»

    Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе

    В Москве наградили педагогов госпитальной школы

    Украинский военный бросил гранату в дом и был приговорен к 15 годам колонии

    На Урале трехлетний мальчик провалился в траншею на глазах у матери

    Назван способ отсудить у супруга долю от тайной недвижимости

    Стилистка назвала самую модную одежду для прогулки с собакой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости