Цены на нефть рухнули

Стоимость нефти Brent рухнула ниже 85 долларов за баррель

В четверг, 5 октября, декабрьские фьючерсы на эталонный сорт нефти Brent рухнули ниже 85 долларов за баррель, что на 12 долларов ниже, чем сентябрьские максимумы, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 13:30 по московскому времени цены достигли 84,45 доллара. Стоимость сорта WTI опустилась до 82,72 доллара за баррель. Еще в начале недели Brent стоил более 92 долларов.

На стоимость сырья повлияли сразу несколько факторов. Анонсированное возобновление работы нефтепровода из Иракского Курдистана способно в потенциале добавить мировому рынку 450 тысяч баррелей в сутки, что в полтора раза больше, чем уровень одностороннего сокращения экспорта нефти Россией.

Давление на нефть оказала и ситуация в США. Правительство избежало шатдауна, что привело к укреплению доллара, и одновременно данные по экономике усилили опасения по поводу удержания ставок на высоком уровне дольше, чем предполагалось. Такая ситуация замедлит экономический рост и, соответственно, сократит спрос на нефть.

Между тем 4 октября комитет ОПЕК+ заявил, что объединение не будет менять действующие квоты на добычу нефти, таким образом подтвердив стабильность поставок в ближайший месяц.