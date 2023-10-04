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16:14, 4 октября 2023Экономика

ОПЕК+ не стала менять уровень сокращения добычи нефти

Комитет ОПЕК+ сообщил о сохранении действующих квот на добычу нефти

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания решил не менять текущий уровень добычи нефти, рекомендовав сохранить действующие квоты, сообщает РИА Новости. При этом в объединении подтвердили готовность отреагировать на любое изменение на рынке.

В первый раз ОПЕК+ сократила добычу нефти в мае 2020 года на фоне падения спроса на нефть, что было вызвано пандемией COVID-19. Тогда объем снижения составил 9,7 миллиона баррелей в сутки.

В ноябре прошлого года его уменьшили до двух миллионов баррелей, и на таком уровне он находится в настоящее время. С 2024 года сокращение должно составить 1,4 миллиона баррелей в сутки.

С марта отдельные члены ОПЕК+ пошли на добровольное снижение в объеме 1,66 миллиона баррелей в сутки. В июле Саудовская Аравия в одностороннем порядке сократила добычу еще на миллион баррелей, а в августе Россия урезала экспорт на 500 тысяч баррелей. Эр-Рияд продлил собственные ограничения до 2024 года. Таким же образом поступила Москва, но сокращение экспорта до конца года составит 300 тысяч баррелей в сутки.

Brent от TradingView

На фоне стабильной политики ОПЕК+ цены на нефть перешли к снижению. Декабрьские фьючерсы на эталонный сорт Brent достигли уровне 89,3 доллара за баррель при сентябрьском максимуме выше 97 долларов. Дополнительное давление на котировки оказывает увеличение добычи в Венесуэле и заявление Турции о готовности запустить нефтепровод из Иракского Курдистана. До своего закрытия весной этого года он поставлял на рынок 450 тысяч баррелей в сутки.

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    Платон Щукин
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