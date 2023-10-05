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12:46, 5 октября 2023Ценности

Россиянам раскрыли правильный способ мытья окрашенных волос

Стилист Алексей Нагорский посоветовал не мыть голову 48 часов после окрашивания

Фото: AnikaNes / Shutterstock / Fotodom

Стилист и творческий партнер бренда L’Oréal Professionnel Алексей Нагорский раскрыл россиянам правильный способ мытья окрашенных волос. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.

По словам эксперта, после применения профессионального красителя необходимо включить в домашний уход специальные средства для поддержания стойкости цвета. При этом собеседник издания советует не мыть голову первые 48 часов после окрашивания.

Затем в первую неделю нужно использовать шампунь для окрашенных волос, а также термозащитные и несмываемые уходовые средства. Ко второй недели Нагорский рекомендует добавить в рутину маску, действие которой направлено на фиксацию тона, а третьей — пигментированные средства в виде оттеночных бальзамов.

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В течение четвертой недели можно прибегнуть к питательным и увлажняющим продуктам, чередуя их со средствами для окрашенных прядей. Также специалист предлагает воспользоваться спреями для усиления сияния и маскировки седых и отросших волос.

В июне дерматологи Мурад Алам и Розмари Инглтон раскрыли оптимальную частоту мытья головы для каждого типа волос. По словам врачей, ежедневно к этому процессу можно прибегать людям, у которых очень сухие и жирные пряди. В первом случае они отметили, что волосы могут быстро становиться грязными из-за неспособности впитывать натуральные масла, выделяемые кожей головы.

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    Мария Винар
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