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08:03, 5 октября 2023Интернет и СМИ

Девушка рассказала о худшем свидании и столкнулась с неожиданной реакцией парня

Американка Кендалл Кипер сняла на видео и опубликовала в TikTok свое худшее свидание. После этого девушка столкнулась с неожиданной реакцией парня, который после встречи посвятил ей песню.

«Худшее свидание, на котором я когда-либо была», — написала автор ролика. На видео молодой человек говорит девушке, что между ними не возникло химии. «Я купил тебе два бокала вина, поделим счет? Когда мы будем в отношениях, я, безусловно, буду платить за все», — сказал парень и затем пригласил девушку к себе домой.

Четыре ролика, в которых Кипер показала неудачное свидание, в совокупности набрали около девяти миллионов просмотров. После того как видео завирусились, парень связался с девушкой и сказал, что написал песню о ней. «Я подумал, это будет хороший жест», — заявил парень и попросил ее также опубликовать его композицию в TikTok. Автор ролика добавила, что заблокировала контакт парня.

«Самое смешное — это то, как ты пытаешься держать себя в руках», «Видимо, ты была слишком ошеломлена, чтобы говорить», — написали пользователи под роликом. Комментаторы также назвали забавным тот факт, что парень позвал девушку домой, после того как указал на отсутствии химии между ними.

Ранее пользовательница TikTok поделилась историей о том, как она отказалась делить счет за ужин на первом свидании и сбежала со встречи. Ее новый знакомый нашел ее адрес и пришел к ней домой, из-за чего ей пришлось вызвать охрану.

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    Олег Давыдов
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