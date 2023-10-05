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17:28, 5 октября 2023Забота о себе

Врач предупредил об опасности головокружения после резкого подъема

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Терапевт Стивен Юрашек назвал долгое головокружение после резкого подъема симптомом опасных болезней. О том, в каких случаях, столкнувшись с этой проблемой, следует обращаться за медицинской помощью, эксперт рассказал изданию LifeScience.

Головокружение — обычное явление, и зачастую о нем не нужно беспокоиться, отметил врач. Специалист объяснил, что эта реакция, известная в медицине как постуральная или ортостатическая гипотензия, возникает из-за быстрого изменения положения тела. При этом человек может на мгновение потерять равновесие или ощутить потемнение в глазах, добавил он.

Когда люди встают, в ноги уходит от 300 до 800 кубических сантиметров крови, что приводит к временному падению давления

Стивен Юрашектерапевт

Подобное состояние быстро стабилизируется, отметил врач. Однако, если человек болен или обезвожен, этот процесс может затянуться. Если головокружение длится более трех минут, необходимо обратиться за медицинской помощью, предупредил Юрашек.

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По его словам, в редких случаях затянувшееся после подъема головокружение может быть признаком повреждения нервов. Также головокружение может возникать при низком пульсе, низком уровне сахара в крови или некоторых заболеваниях щитовидной железы.

Кроме того, по данным Национальной службы здравоохранения, головокружение также может сигнализировать о сердечной недостаточности, дефиците витамина B12, болезнях Паркинсона и Альцгеймера, анемии и атеросклерозе.

Ранее невролог Елена Дорофеева назвала способы без лекарств поддержать нервную систему. Она посоветовала заниматься спортом и чаще общаться с животными.

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    Вера Владзиевская
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