Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:14, 5 октября 2023Бывший СССР

Украинский пленный рассказал о форсировании Днепра ВСУ

Пленный: командование ВСУ отправляет бойцов форсировать Днепр без подготовки

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляет бойцов без подготовки штурмовать острова в дельте Днепра при отсутствии артиллерийской поддержки. Об этом рассказал взятый в плен солдат 126-й бригады теробороны ВСУ Илья Прытков, передает РИА Новости.

«Как таковой подготовки к штурмовым действиям или форсированию водных преград с нами не проводили. Там был балаган, как стадо нас формировали еще на этом этапе», — сказал он. Прытков уточнил, что военнослужащие ходили в караулы, им давали подержать автомат только во время этого, а затем забирали.

Подразделение пленного находилось в селе на правобережье Днепра Змиевка. Он добавил, что с декабря 2022 года не было ротации и доукомплектования новыми военными. Как утверждает Прытков, артиллерийская поддержка отсутствовала, а иногда она была минимальной и не имела никакого значения. Выбора у бойцов ВСУ не было, военнослужащие получали приказ и вынуждено шли на острова, добавил пленный.

Ранее российский разведчик рассказал, что военные 1-й гвардейской танковой армии «Западной» группировки войск, принимающей участие в специальной военной операции, взяли в плен под Артемовском две группы мобилизованных бойцов ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Кристина Есикова
    Обсудить
    Последние новости

    «Не оставит даже выжженной земли»: в Польше рассказали о планах Запада в случае потери контроля над Украиной

    На Украину начали поступать западные разведывательные системы

    В ЛНР рассказали о расстреле солдат ВСУ под Кременной

    Россия выразила надежду на сохранение статуса Аландских островов

    В Госдуме отреагировали на угрозу Украины сделать Крым безлюдным

    В России решили бороться с контрафактным алкоголем по-новому

    Двум регионам России предрекли подтопления

    Голая россиянка выкатилась на проезжую часть

    Украинский пленный рассказал о форсировании Днепра ВСУ

    ФСБ задержала россиянина за сотрудничество с украинскими спецслужбами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости