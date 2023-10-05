Украинский пленный рассказал о форсировании Днепра ВСУ

Пленный: командование ВСУ отправляет бойцов форсировать Днепр без подготовки

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляет бойцов без подготовки штурмовать острова в дельте Днепра при отсутствии артиллерийской поддержки. Об этом рассказал взятый в плен солдат 126-й бригады теробороны ВСУ Илья Прытков, передает РИА Новости.

«Как таковой подготовки к штурмовым действиям или форсированию водных преград с нами не проводили. Там был балаган, как стадо нас формировали еще на этом этапе», — сказал он. Прытков уточнил, что военнослужащие ходили в караулы, им давали подержать автомат только во время этого, а затем забирали.

Подразделение пленного находилось в селе на правобережье Днепра Змиевка. Он добавил, что с декабря 2022 года не было ротации и доукомплектования новыми военными. Как утверждает Прытков, артиллерийская поддержка отсутствовала, а иногда она была минимальной и не имела никакого значения. Выбора у бойцов ВСУ не было, военнослужащие получали приказ и вынуждено шли на острова, добавил пленный.

Ранее российский разведчик рассказал, что военные 1-й гвардейской танковой армии «Западной» группировки войск, принимающей участие в специальной военной операции, взяли в плен под Артемовском две группы мобилизованных бойцов ВСУ.