Объем главной российской «кубышки» в сентябре сократился

ФНБ в сентябре сократился на 55,2 миллиарда рублей, или 2,7 миллиарда долларов

По итогам сентября объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) сократился на 55 миллиардов рублей, до 13,648 триллиона. При пересчете в доллары сокращение составило 2,7 миллиарда долларов, до уровня 140,105 миллиарда, свидетельствуют данные, размещенные на сайте Минфина.

В августе главная национальная «кубышка» в долларовом выражении опустела на 3,484 миллиарда, но в рублевом из-за резкого снижения курса российской валюты выросла на 390,147 миллиарда. Год назад объем ФНБ составлял 10,79 триллиона рублей, или 188 миллиардов долларов. Таким образом, за год его размер сократился почти на 50 миллиардов долларов.

Если учитывать только объем ликвидных активов (средства на банковских счетах в ЦБ), то за год в долларовом выражении объем фонда упал со 131 до 73,3 миллиарда, а в пересчете на рубли — с 7,52 до 7,14 триллиона.

Фонд национального состояния размещен в российской и иностранной валюте (юани, рубли, евро), золоте и ценных бумагах отечественных компаний, на которые в совокупности приходится более четырех триллионов рублей.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов предсказал, что к концу 2024 года ФНБ сократится до 6,7 триллиона рублей, то есть в два раза по сравнению с нынешних уровнем.