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19:25, 5 октября 2023Забота о себе

Врач назвал вредящие меры первой помощи при инсульте

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Врач-терапевт Игорь Видяскин рассказал, какие меры первой помощи запрещено оказывать человеку, если у него есть признаки инсульта. Кроме того, специалист назвал меры профилактики кровоизлияния в мозг. Его слова цитирует NEWS.ru.

Прежде всего Видяскин призвал россиян не перемещать человека с инсультом без необходимости. Это нужно, чтобы минимизировать риск возможных повреждений. Также, по словам врача, человеку с инсультом запрещено без назначения врача давать какие-либо медикаменты, а также кормить и поить его, поскольку при кровоизлиянии часто нарушается функция глотания. Единственным верным решением при появлении у человека симптомов инсульта будет как можно скорее вызвать скорую помощь, подчеркнул терапевт.

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Для профилактики сердечно-сосудистых патологий Видяскин рекомендовал начать контролировать уровень стресса, отказаться от курения и ограничить употребление алкоголя. Помимо этого необходимо есть больше рыбы, нежирного мяса, молочных продуктов, заниматься спортом и следить за давлением, холестерином и сахаром в крови, подытожил врач.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.

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    Екатерина Улитина
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