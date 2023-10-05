Врач назвал вредящие меры первой помощи при инсульте

Врач-терапевт Игорь Видяскин рассказал, какие меры первой помощи запрещено оказывать человеку, если у него есть признаки инсульта. Кроме того, специалист назвал меры профилактики кровоизлияния в мозг. Его слова цитирует NEWS.ru.

Прежде всего Видяскин призвал россиян не перемещать человека с инсультом без необходимости. Это нужно, чтобы минимизировать риск возможных повреждений. Также, по словам врача, человеку с инсультом запрещено без назначения врача давать какие-либо медикаменты, а также кормить и поить его, поскольку при кровоизлиянии часто нарушается функция глотания. Единственным верным решением при появлении у человека симптомов инсульта будет как можно скорее вызвать скорую помощь, подчеркнул терапевт.

Для профилактики сердечно-сосудистых патологий Видяскин рекомендовал начать контролировать уровень стресса, отказаться от курения и ограничить употребление алкоголя. Помимо этого необходимо есть больше рыбы, нежирного мяса, молочных продуктов, заниматься спортом и следить за давлением, холестерином и сахаром в крови, подытожил врач.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.