Россиянина задержали за совращение девятиклассницы в интернете

В Иркутске задержали педофила, заманившего детей в свою квартиру

В Иркутске задержали 40-летнего мужчину, заманивавшего детей в свою квартиру. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, на жителя микрорайона Топкинский пожаловались родители. Они рассказали, что он пытается затащить их детей домой и изнасиловать. Правоохранители проверили социальные сети и увидели, что мужчина совращал девятиклассницу.

Отмечается, что в сентябре, еще до задержания, фигуранта поставили на учет в психоневрологическом диспансере из-за проблем с психикой. Теперь в отношении педофила возбудили дело по статье 135 («Развратные действия в отношении несовершеннолетнего») УК РФ. Он находится под подпиской о невыезде.