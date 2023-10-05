Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:03, 5 октября 2023Силовые структуры

Россиянина задержали за совращение девятиклассницы в интернете

В Иркутске задержали педофила, заманившего детей в свою квартиру

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Иркутске задержали 40-летнего мужчину, заманивавшего детей в свою квартиру. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, на жителя микрорайона Топкинский пожаловались родители. Они рассказали, что он пытается затащить их детей домой и изнасиловать. Правоохранители проверили социальные сети и увидели, что мужчина совращал девятиклассницу.

Отмечается, что в сентябре, еще до задержания, фигуранта поставили на учет в психоневрологическом диспансере из-за проблем с психикой. Теперь в отношении педофила возбудили дело по статье 135 («Развратные действия в отношении несовершеннолетнего») УК РФ. Он находится под подпиской о невыезде.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Кашурникова
    Обсудить
    Последние новости

    Путин заявил о попытках России закончить «войну на Украине»

    Путин высказался об ожидании ростков здравого смысла от Запада

    Путин заявил о росте доходов россиян

    Путин ответил на обвинение в предательстве Армении

    У россиянина среди покрышек нашли тайник с артиллерийским порохом и взрывчаткой

    Гигантских тараканов обнаружили в центре Москвы

    Путин заявил о структурной перестройке экономики России

    Путин объяснил происхождение фразы «границы России нигде не заканчиваются»

    Путин раскрыл уровень роста цен в России

    «Ювентус» отказался выплатить Роналду долг по зарплате

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости