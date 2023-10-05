Наполненность российских колоний резко снизилась за последние десять лет

Минюст России: количество осужденных в колониях сократилось в 2,5 раза за 10 лет

Наполненность российских колоний снизилась более чем в 2,5 раза за десять лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра юстиции Всеволода Вуколова.

По данным министерства, количество осужденных в исправительных учреждениях за этот период сократилось с 700 до 266 тысяч человек. Остается проблема рецидива.

Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что ущерб от преступлений в сельскохозяйственной сфере за первое полугодие 2023 года превысил 900 миллионов рублей. По его данным, речь идет преимущественно о хищении бюджетных средств, выделенных на развитие личных подсобных хозяйств, а также закупку техники и семян.