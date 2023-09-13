Глава МВД назвал ущерб от преступлений в сельхозсфере за первое полугодие

Глава МВД: ущерб от преступлений в с/х превысил 900 млн рублей за полгода

Ущерб от преступлений в сфере сельского хозяйства в России за первое полугодие превысил 900 миллионов рублей. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев в ходе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

По информации главы российского МВД, речь идет преимущественно о хищении бюджетных средств, выделенных на развитие личных подсобных хозяйств, а также закупку техники и семян. Он призвал обеспечить в указанной сфере грантов и субсидий большую прозрачность и стимулировать законопослушное осуществления предпринимательской деятельности.

Ранее Владимир Колокольцев наградил участкового за спасение пенсионерки из горящего дома.