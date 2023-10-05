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09:17, 5 октября 2023Ценности

Женщина показала простой способ носить неуместную одежду в офис

Кадр: @SOMMYYAH / TikTok

Модная блогерша Сэм (фамилия не раскрывается) из Канады, более известная по никнейму @sommyyah, показала простой способ носить неуместную одежду в офис. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

По словам женщины, ее корпоративные наряды очень скучные, поэтому она любит добавлять к ним яркие акценты. В начале видео инфлюэнсерша предстала перед подписчиками в черном латексном боди. Затем она надела розовую юбку-карандаш и туфли в тон. В конце ролика Сэм дополнила свой образ черным жакетом и ювелирными украшениями.

Пользователи сети восхитились внешним видом юзерши, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Мне нравится твой наряд», «Этот дресс-код точно для меня», «Я заранее думала, что это видео мне не понравится, но ты превзошла мои ожидания», — высказывались они.

В октябре 2022 года деловой наряд сотрудницы офиса Сьерры из США коллеги назвали неуместным. На размещенных кадрах блогерша предстала в облегающем синем платье Calvin Klein выше колена с U-образным вырезом горловины, который не обнажал грудь. При этом юзерша заявила, что на работе женщины критикуют ее за данный образ, а мужчины оценивающе рассматривают ее фигуру.

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    Мария Винар
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