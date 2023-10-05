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20:18, 5 октября 2023Бывший СССР

На Украине назвали условие истощения запасов оружия у ВСУ

Депутат Рады: без средств от США через месяц-полтора у ВСУ закончится оружие

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Если в США не проголосуют за выделение дополнительных средств Украине, через месяц-полтора у Вооруженных сил республики (ВСУ) закончится оружие. Об этом заявила депутат Верховной Рады, председатель парламентской спецкомиссии по вопросам мониторинга получения и использования западного вооружения Александра Устинова, сообщает украинское издание «Страна.ua».

Парламентарий также отметила, что ежемесячно Киев тратит на вооружение для украинской армии три миллиарда долларов.

Ранее президент США Джо Байден призвал членов Конгресса принять законопроект о продолжении финансирования Украины. При этом он подчеркнул, что Вашингтон «ни при каких обстоятельствах не может допустить прекращения американской поддержки» Киева.

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    Алевтина Запольская
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