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12:01, 3 октября 2023Мир

Байден обратился к Конгрессу с мольбами о помощи Украине

AP: Байден призвал членов Конгресса США продолжить финансирование ВСУ
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Bonnie Cash / Reuters

Президент США Джо Байден призвал членов Конгресса принять законопроект о продолжении финансирования Украины. Об этом сообщает AP.

Как сообщает агентство, после подписания краткосрочного бюджета, который предотвратил приостановку работы правительства страны, Байден обратился к Конгрессу США с мольбами не тратить полученное время впустую и продолжить финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Он заявил, что США «ни при каких обстоятельствах не могут допустить прекращения американской поддержки Украины» и попросил членов Конгресса обеспечить Киеву поддержку, необходимую для обороны страны. Американский лидер также добавил, что у США самая сильная экономика в мире и предложил в этой ситуации опираться на нее.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден подписал проект финансирования правительства страны на 45 дней, в котором отсутствовали пункты бюджета о помощи Украине. Однако официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США в скором времени выделят Украине очередной пакет военной помощи, в состав которого войдут вооружения и боеприпасы.

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    Дарья Балацкая
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