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14:01, 5 октября 2023Мир

ЕС поддержал выделение очередной помощи Украине

Комитеты ЕП проголосовали за выделение Украине €50 млрд с 2024-го по 2027 год

Фото: David Goldman / AP

Профильные комитеты Европарламента (ЕП) проголосовали за выделение Европейским союзом (ЕС) очередной финансовой помощи в 50 миллиардов евро для Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Выделение средств на создание фонда для восстановления и модернизации Украины на 2024-2027 годы поддержали 86 представителей комитетов, в то время как 6 выступили против, а двое — воздержались. Ожидается, что все евродепутаты проголосуют о создании такого фонда 16-19 октября, когда состоится следующая пленарная сессия.

Затем могут начаться трехсторонние переговоры между ЕП, Советом ЕС и Еврокомиссией. Кроме того, Совет ЕС должен заранее согласовать свою единую позицию перед переговорами с ЕП, однако разногласия по вопросу масштабной поддержки Украины все еще есть.

Ранее власти Великобритании заявили о новом пакете помощи Украине. В частности, Киеву направят еще 53 миллиона долларов на гуманитарную помощь.

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    Виктория Кондратьева
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