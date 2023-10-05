Известная российская телеведущая назвала минус быстрой популярности в интернете

Чурикова заявила, что соцсети могут легко погубить желающих быстро прославиться

Известная российская телеведущая Яна Чурикова назвала минус быстрой популярности, которую можно получить в интернете. О ее негативных аспектах ведущая рассказала в интервью Пятому каналу.

Чурикова заявила, что с помощью социальных сетей при желании можно быстро обрести популярность, но при этом столкнуться с неприятным последствием. «Если человек не знает, чего он хочет, соцсети могут погубить очень легко. Потому что это быстрая слава, (...) непонятно, что делать с этой славой, которая просто сваливается на тебя», — заявила она.

Ведущая добавила, что участие в телепроектах перестало быть универсальным способом прославиться, каким было раньше. По ее словам, это время «кануло в Лету уже давно».

Ранее Чурикова раскрыла отличие современных артистов от старших коллег. По мнению телеведущей, современным молодым звездам не нужно нарушать правила, чтобы получить признание, как это делали их предшественники.