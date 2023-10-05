Путин призвал отказаться от владычества доллара

Путин: Бреттон-Вудскую систему и владычество доллара надо менять

Будущий миропорядок будет основан на новой экономической системе, которая должна быть сбалансирована и удовлетворять интересам всех участников. Об этом в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент России Владимир Путин, трансляция ведется на сайте форума.

Надо менять Бреттон-Вудскую систему и отказаться от владычества доллара и этот процесс уже начался, отметил глава государства. Он также объяснил сокращение области применения доллара решениями властей США в области экономики.

«Своими, скажем, мягко говоря, непрофессиональными действиями, своим упрямством и своим пренебрежением ко всем остальным участникам международного экономического общения политические и финансовые власти, экономические власти США стреляют себе в ногу», — подчеркнул Путин.

По его словам, при ограничении расчетов других стран в долларах они вынуждены переходить на платежи в национальных валютах.

Президент также заявил, что мировая финансовая система, созданная на основе доллара, постепенно рушится. По его словам, нынешняя система не является идеальной, сбалансированной и отвечающей интересам всех стран. Она породила ситуацию, когда кредиты некоторых африканских государств превышают триллион долларов. «Это не будет выплачено никогда», — сказал Путин.