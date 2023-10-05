Упитанного бурого медведя заметили близ села на Сахалине

Жители Сахалина поделились видео с бурым медведем, гуляющим близ села Медвежье

Жители Сахалина заметили бурого медведя, гуляющего близ села Медвежье в Углегорском районе. Соответствующим видео они поделились с медиахолдингом АСТВ.

На кадрах видно, как упитанный хищник ковыряет лапой землю и что-то жует, оглядываясь на автомобиль с людьми. «Вот косолапый дружок!» — говорит автор ролика за кадром.

Отмечается, что медведь не проявлял агрессии и впоследствии скрылся в лесном массиве.

Ранее сахалинец обнаружил медведей в одном и том же месте острова с разницей в два месяца и снял видео о различиях у хищников летом и в процессе подготовке к зиме. На кадрах было видно, что один из медведей значительно больше по размеру и мощнее другого, что демонстрирует его активную подготовку к скорому погружению в спячку.