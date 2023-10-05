Азаров: украинцы начали массово скупать доллары, опасаясь обвала гривны

Украинцы начали массово скупать доллары, опасаясь обвала гривны из-за отказа Нацбанка (НБУ) фиксировать курс. Об этом в своем Telegram-канале сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«После того как Национальный банк Украины отпустил курс гривны, люди кинулись скупать доллары, пока не произошел обвал», — написал Азаров.

Он также опубликовал фотографию талона электронной очереди на обмен валюты в «Приватбанке», где значится, что перед автором фото еще 345 человек.

Ранее Нацбанк Украины отказался от политики фиксированного курса гривны, которая действовала с 24 февраля 2022 года. Регулятор ввел управляемый гибкий курс и заявил, что будет контролировать его, не допуская сильных колебаний гривны.

В первый день после этого решения средний курс доллара на Украине вырос на 0,65 процента.