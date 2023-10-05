Директора московской музыкальной школы поместили под домашний арест за взятки

В Москве директора музыкальной школы имени Глиэра отправили под домашний арест

Таганский районный суд Москвы отправил под домашний арест директора московской музыкальной школы имени Глиэра Арнольда Штейнгауэра. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

Директор будет под арестом до 4 декабря. Его обвиняют по частям 3 и 1, пункту «в» части 5 статьи 290 («Получении взятки») УК РФ.

Штейнгауэр выписывал максимальные премии учителям, а затем вымогал у них более половины суммы премии, уточняют Известия.

Ранее в Кировске Ленинградской области задержали 54-летнего учителя игры на гитаре, который пять лет домогался своей ученицы на занятиях.