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22:22, 5 октября 2023Бывший СССР

На Украине призвали каждого мужчину готовиться к отправке на фронт

В Киеве призвали каждого мужчину на Украине готовиться к отправке на фронт

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Представитель Полтавского областного военкомата Роман Истомин заявил, что все военнообязанные на Украине должны быть готовы к тому, что их отправят на фронт. Об этом пишет « Страна.ua».

«Я сказал бы так: каждый мужчина уже должен понять, что ему, скорее всего, придется защищать родину с оружием в руках», — сказал он.

24 августа секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов допустил дополнительный призыв в ряды Вооруженных сил страны (ВСУ). Он отметил, что об этом просят военные. «Да, военные обращаются, и будет, скорее всего, дополнительный призыв, но это не значит, что это будет выходить за пределы, которые мы утвердили еще 24 февраля прошлого года», — сказал Данилов.

17 августа президент Украины Владимир Зеленский продлил действие военного положения в стране.

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