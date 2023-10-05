Врач назвал опасные для автомобилистов препараты

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» препараты, после приема которых опасно водить автомобиль. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Он заявил, что некоторые лекарства оказывают на организм действие, похожее на действие алкоголя. К ним относятся седативные средства, нейролептики и антидепрессанты, препараты против аллергии, а также многие обезболивающие. Специалист подчеркнул, что они считаются небезопасными при вождении автомобиля.

Агапкин добавил, что также внимательными нужно быть тем, кто принимает препараты для здоровья сердца и контроля артериального давления. «Если в составе есть психотропные вещества, садиться за руль после приема даже нескольких капель такого препарата опасно», — подчеркнул врач.

Он обратил внимание зрителей на то, что в настоящее время не существует списка с названиями лекарств, запрещенных автомобилистам. Поэтому Агапкин посоветовал водителям тщательно изучать побочные эффекты препаратов, которые они принимают.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что препарат метотрексат, принимаемый при артрите и псориазе, опасен для печени. По словам специалиста, его прием может привести к токсическому гепатиту.