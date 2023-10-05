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20:46, 5 октября 2023Бывший СССР

Путин назвал несправедливыми утверждения о сдаче Карабаха Пашиняном

Путин заявил, что считает несправедливыми утверждения о сдаче Карабаха Пашиняном

Фото: Григорий Печорин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин не согласился с утверждениями о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян был приведен к власти внешними силами для целенаправленной сдачи Нагорного Карабаха. Об этом он высказался во время выступления на пленарной сессии Валдайского форума, ее трансляция ведется на сайте мероприятия.

По его мнению, подобные утверждения являются несправедливыми. При этом глава государства подчеркнул, что приход Пашиняна к власти был «выбором армянского народа».

Ранее сообщалось, что на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде премьер Армении подписал декларацию, в которой признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи квадратных километров, включающую в себя территорию Карабаха.

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    Алевтина Запольская
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