Раскрыто название следующего фильма Педро Альмодовара

Следующий фильм Педро Альмодовара получит название «Комната по соседству»

Следующий фильм испанского кинорежиссера Педро Альмодовара получит название «Комната по соседству». Об этом пишет портал World of Reel со ссылкой на источники.

Сообщается, что полнометражный фильм на английском языке начнут снимать в марте следующего года в Нью-Йорке, США. На данный момент режиссер не раскрыл детали сюжета будущей картины, однако известно, что главными персонажами будут три подруги.

Ранее сообщалось, что съемки художественного фильма об американском поп-певце Майкле Джексоне решили начать после окончания забастовки Гильдии актеров США. Режиссером проекта киностудии Lionsgate под названием «Майкл» выступит Антуан Фукуа.