Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:19, 5 октября 2023Культура

Раскрыто название следующего фильма Педро Альмодовара

Следующий фильм Педро Альмодовара получит название «Комната по соседству»
Педро Альмодовар

Педро Альмодовар. Фото: Yara Nardi / Reuters

Следующий фильм испанского кинорежиссера Педро Альмодовара получит название «Комната по соседству». Об этом пишет портал World of Reel со ссылкой на источники.

Сообщается, что полнометражный фильм на английском языке начнут снимать в марте следующего года в Нью-Йорке, США. На данный момент режиссер не раскрыл детали сюжета будущей картины, однако известно, что главными персонажами будут три подруги.

Ранее сообщалось, что съемки художественного фильма об американском поп-певце Майкле Джексоне решили начать после окончания забастовки Гильдии актеров США. Режиссером проекта киностудии Lionsgate под названием «Майкл» выступит Антуан Фукуа.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Командование ВСУ под Соледаром уничтожено уникальной российской бомбой. Что известно об этом оружии?

    Бывший участник КВН рассказал о влиянии на него отказа от алкоголя на шесть лет

    В Москве наградили педагогов госпитальной школы

    Столкнувшимся со сбоями владельцам гаджетов Xiaomi дали совет

    Депутаты Верховной Рады собрали подписи для возможного запрета УПЦ

    Рабочие в российском городе нашли водку из прошлого

    Стилистка назвала вышедшую из моды осеннюю обувь

    Раскрыто название следующего фильма Педро Альмодовара

    В США представили дрон для перехвата мини-БПЛА

    Азербайджан подтвердил задержание бывших лидеров НКР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости