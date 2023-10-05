Илон Маск пошутил над обвиняющими его в предательстве Украины

Илон Маск пошутил над обвиняющими его в предательстве Украине, назвав их ботами

Американский предприниматель Илон Маск пошутил над обвиняющими его в предательстве Украины, назвав их ботами. Об этом он написал в соцсети Х.

«Давайте не будем слишком строги к NPC (неигровой персонаж в играх, управляемый компьютером – прим. «Ленты.ру») — они просто говорят то, на что запрограммированы», — сыронизировал бизнесмен.

Ранее Маск выступил против финансирования Украины в ущерб США. По его мнению, потребности США, безусловно, должны находиться в приоритете.

