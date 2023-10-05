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02:22, 5 октября 2023Мир

Маск выступил против финансирования Украины в ущерб США

Илон Маск выступил против финансирования Украины в ущерб потребностям США

Фото: Mike Blake / Reuters

Американский предприниматель Илон Маск выступил против финансирования Украины в ущерб американцам. Соответствующее сообщение он опубликовал в социальной сети X.

«Я согласен с поддержкой Украины (и оказываю ее), но потребности США, безусловно, должны находиться в приоритете», — написал он.

Ранее Маск высмеял президента Украины Владимира Зеленского из-за постоянных просьб союзников о финансовой помощи. Бизнесмен опубликовал картинку с мужчиной, которому прифотошопили лицо Зеленского. Украинский лидер якобы сидит с напряженным выражением лица. «Когда прошло пять минут, а ты еще не попросил помощи в размере миллиарда долларов», — говорится в подписи к мему.

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