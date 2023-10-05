Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:20, 5 октября 2023Ценности

Стилистка назвала вышедшую из моды осеннюю обувь

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Стилистка из Канады Джулия, более известная в соцсетях по никнейму @beingjulia, назвала вышедшую из моды осеннюю обувь. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Так, в список попали ботфорты из замши и ботильонов с закругленным носом, которые многие женщины предпочитают носить в сочетании с подвернутыми штанинами у джинс-скинни. Кроме того, специалистка включила в список антитрендов ботинки с V-образным вырезом сбоку.

В то же время эксперт отметила обувь, которая в настоящем сезоне стала актуальной. По ее словам, стоит присмотреться к ковбойским сапогам, кожаным ботинкам с голенищем до колена, а также вариантам в стиле мотоциклистов и байкеров.

Ранее стилистка Джулия перечислила удешевляющие женский образ модные ошибки. В первую очередь эксперт призвала не носить ремень, который продавался в комплекте с джинсами или платьем. Вдобавок специалистка посоветовала при покупке одежды обращать внимание на петли, предназначенные для ремня.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Винар
    Обсудить
    Последние новости

    Командование ВСУ под Соледаром уничтожено уникальной российской бомбой. Что известно об этом оружии?

    Пропавшую девятилетнюю девочку нашли в шкафу похитителя целой и невредимой

    Бывший участник КВН рассказал о влиянии на него отказа от алкоголя на шесть лет

    В Москве наградили педагогов госпитальной школы

    Столкнувшимся со сбоями владельцам гаджетов Xiaomi дали совет

    Депутаты Верховной Рады собрали подписи для возможного запрета УПЦ

    Рабочие в российском городе нашли водку из прошлого

    Стилистка назвала вышедшую из моды осеннюю обувь

    Раскрыто название следующего фильма Педро Альмодовара

    В США представили дрон для перехвата мини-БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости