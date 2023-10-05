Стилистка назвала вышедшую из моды осеннюю обувь

Стилистка из Канады Джулия, более известная в соцсетях по никнейму @beingjulia, назвала вышедшую из моды осеннюю обувь. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Так, в список попали ботфорты из замши и ботильонов с закругленным носом, которые многие женщины предпочитают носить в сочетании с подвернутыми штанинами у джинс-скинни. Кроме того, специалистка включила в список антитрендов ботинки с V-образным вырезом сбоку.

В то же время эксперт отметила обувь, которая в настоящем сезоне стала актуальной. По ее словам, стоит присмотреться к ковбойским сапогам, кожаным ботинкам с голенищем до колена, а также вариантам в стиле мотоциклистов и байкеров.

Ранее стилистка Джулия перечислила удешевляющие женский образ модные ошибки. В первую очередь эксперт призвала не носить ремень, который продавался в комплекте с джинсами или платьем. Вдобавок специалистка посоветовала при покупке одежды обращать внимание на петли, предназначенные для ремня.