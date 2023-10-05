Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:45, 5 октября 2023Силовые структуры

Россиянин на машине сбил двух братьев после ссоры

Под Омском мужчина поругался с двумя братьями в кафе, а потом сбил их машиной

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Омской области 43-летний местный житель напал на своих братьев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 1 октября мужчина в кафе поругался с двумя братьями. После этого он сел в машину Honda Stepwgn и сбил родственников. Один из них не выжил.

По факту произошедшего возбуждено дело о расправе и покушении. Россиянина задержали. Решается вопрос об его аресте.

Ранее стало известно, что во Владимире суд рассмотрит дело 45-летнего местного жителя, который ранил ножом 32-летнего незнакомца.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Кашурникова
    Обсудить
    Последние новости

    Путин впервые раскрыл детали катастрофы самолета Пригожина. В телах нашли осколки гранат

    Закончился чемпионат по лени для русских, украинских и балканских лодырей. Кто оказался самым ленивым и получил приз?

    Путин призвал отказаться от владычества доллара

    Семью с 40 кошками в Челябинске выгнали из квартиры

    Шэрон Стоун рассказала о борьбе с последствиями тяжелого инсульта

    Отец Ивана Урганта высказался об «отмене» сына

    Путин ответил на вопрос о месте остановки в спецоперации

    Путин рассказал об отсутствии внешнего воздействия на самолет Пригожина

    Путин назвал несправедливыми утверждения о сдаче Карабаха Пашиняном

    Россиянин на машине сбил двух братьев после ссоры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости