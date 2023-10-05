Россиянин на машине сбил двух братьев после ссоры

Под Омском мужчина поругался с двумя братьями в кафе, а потом сбил их машиной

В Омской области 43-летний местный житель напал на своих братьев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 1 октября мужчина в кафе поругался с двумя братьями. После этого он сел в машину Honda Stepwgn и сбил родственников. Один из них не выжил.

По факту произошедшего возбуждено дело о расправе и покушении. Россиянина задержали. Решается вопрос об его аресте.

Ранее стало известно, что во Владимире суд рассмотрит дело 45-летнего местного жителя, который ранил ножом 32-летнего незнакомца.