Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
02:01, 5 октября 2023Из жизни

Порномодели создали секретный чат и смеялись над интимными фото клиентов

Фото: Andrew Angelov / Shutterstock / Fotodom

Топ-моделей с сайта OnlyFans уличили в обмене интимными фотографиями клиентов. Об этом пишет The Sun.

Порномоделей может ждать наказание после того, как в прессу просочилась информация, что у девушек есть секретный чат в WhatsApp, в котором они обсуждают клиентов. По информации журналистов, в чье распоряжение попали скриншоты переписок девушек, создательницы эротического контента обменивались интимными фотографиями клиентов и их сообщениями и смеялись над ними. По правилам платформы, подобное нарушение правил конфиденциальности карается крупными штрафами.

Интимные фото оказываются в распоряжении тех моделей, которым подписчики сами присылают снимки и платят за оценку их гениталий. Как выяснилось, раздраженные скромными чаевыми или просто скучающие девушки регулярно присылали такие фотографии общий чат, где их коллеги отпускали едкие замечания о формах и размерах половых органов клиентов, а также оставляли жестокие комментарии о лишнем весе, качестве коже и других деталях внешности мужчин. «Он точно живет со своей мамой», — написала одна девушка, указывая на старомодные обои на заднем плане снимка.

Материалы по теме:
«От тебя останется только лужица крови» Как снимают порно для фетишистов, которые мечтают о гигантских женщинах
«От тебя останется только лужица крови»Как снимают порно для фетишистов, которые мечтают о гигантских женщинах
8 марта 2023
«Рано или поздно все начинают этим заниматься» Как TikTok превратился в способ заработать миллионы на порно
«Рано или поздно все начинают этим заниматься» Как TikTok превратился в способ заработать миллионы на порно
28 ноября 2020

Кроме того, некоторые участницы чата признавались, что вынуждали подписчиков играть в «эротическую лотерею», в рамках которой они могли купить билет и, «покрутив барабан», выиграть эксклюзивные фотографии, личный разговор или месяц бесплатного доступа к контенту моделей. При этом подобные практики запрещены платформой.

Другие создательницы контента признавались, что личные переписки за них ведут другие люди. Это значит, что подписчики, заплатившие за личное общение, говорят не с девушками с сайта, а с кем-то неизвестным.

Официальный представитель OnlyFans после разразившегося скандала выступила с заявлением, что компания не имеет отношения к созданию чата и призвала моделей неукоснительно следовать правилам пользования платформы.

Ранее бывшая модель OnlyFans из США, зарабатывавшая по 20 тысяч долларов в месяц, рассказала, почему бросила порно. Девушка призналась, что эта работа довела ее до депрессии.

Что думаешь? Оцени!
    Антонина Черташ
    Обсудить
    Последние новости

    «Это могут быть русские друзья». Выступление Блинкена было прервано тестовым сигналом тревоги

    Стало известно о резком росте цен на «первичку» в Москве

    В Шотландии написали заявление на Сунака из-за его слов о сепаратизме в стране

    Маск выступил против финансирования Украины в ущерб США

    В США рассекретили документы о разговоре Клинтона и Ельцина

    Порномодели создали секретный чат и смеялись над интимными фото клиентов

    Названы лучшие направления для отдыха в новогодние праздники

    В США выступили в защиту Путина после слов Клинтон

    Раскрыт план мести Запада за потерю контроля над Украиной

    Трамп призвал перестать помогать Украине до выполнения Европой его условия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости