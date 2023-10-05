Порномодели создали секретный чат и смеялись над интимными фото клиентов

Топ-моделей с сайта OnlyFans уличили в обмене интимными фотографиями клиентов. Об этом пишет The Sun.

Порномоделей может ждать наказание после того, как в прессу просочилась информация, что у девушек есть секретный чат в WhatsApp, в котором они обсуждают клиентов. По информации журналистов, в чье распоряжение попали скриншоты переписок девушек, создательницы эротического контента обменивались интимными фотографиями клиентов и их сообщениями и смеялись над ними. По правилам платформы, подобное нарушение правил конфиденциальности карается крупными штрафами.

Интимные фото оказываются в распоряжении тех моделей, которым подписчики сами присылают снимки и платят за оценку их гениталий. Как выяснилось, раздраженные скромными чаевыми или просто скучающие девушки регулярно присылали такие фотографии общий чат, где их коллеги отпускали едкие замечания о формах и размерах половых органов клиентов, а также оставляли жестокие комментарии о лишнем весе, качестве коже и других деталях внешности мужчин. «Он точно живет со своей мамой», — написала одна девушка, указывая на старомодные обои на заднем плане снимка.

Кроме того, некоторые участницы чата признавались, что вынуждали подписчиков играть в «эротическую лотерею», в рамках которой они могли купить билет и, «покрутив барабан», выиграть эксклюзивные фотографии, личный разговор или месяц бесплатного доступа к контенту моделей. При этом подобные практики запрещены платформой.

Другие создательницы контента признавались, что личные переписки за них ведут другие люди. Это значит, что подписчики, заплатившие за личное общение, говорят не с девушками с сайта, а с кем-то неизвестным.

Официальный представитель OnlyFans после разразившегося скандала выступила с заявлением, что компания не имеет отношения к созданию чата и призвала моделей неукоснительно следовать правилам пользования платформы.

Ранее бывшая модель OnlyFans из США, зарабатывавшая по 20 тысяч долларов в месяц, рассказала, почему бросила порно. Девушка призналась, что эта работа довела ее до депрессии.