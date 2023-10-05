Цели создания Специализированного центра МЧС разъяснили

Недостоверную информацию о целях Специализированного центра МЧС опровергли

На YouTube-канале Ирины Пелиховой 4 октября вышел ролик, который она посвятила распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина о создании Специализированного центра МЧС России. Одной из его задач является проведение работ по санобработке населения. Женщина утверждает, что происходит подобная процедура обычно в концлагерях или в тюрьмах, но на самом деле это уже действующая обязанность МЧС в случае чрезвычайных ситуаций.

Автор канала обещает показать, «в какой момент нас всех отправили в тюрьму». Обосновывает она свою теорию тем, что в заявлении на замену паспорта указывается ТО МВД России, что Пелихова расшифровывает как «тюремное отделение». На самом деле ТО МВД России расшифровывается как территориальный орган МВД.

В распоряжении правительства указано, что основными целями деятельности нового специализированного центра будут участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций и проведение работ по санитарной обработке населения, зданий, сооружений и технике. Это является стандартной работой МЧС, но Пелихова взяла лишь одно положение документа и выстроила вокруг него теорию.

Санитарная обработка населения в случае радиоактивного, химического или бактериологического поражения и сейчас входит в обязанности МЧС России.

Новость о создании Специализированного центра МЧС широко разошлась в российских СМИ, в том числе и федеральных. Некоторые издания сделали акцент на санитарной обработке населения, но придерживались положений документа в трактовке информации. А в соцсетях достаточно широко расходятся ссылки на видео Пелиховой, но комментариев и лайков у публикаций почти нет.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».