Фото с предложением об отпевании усопших и службы по контракту оказалось фейком

Снимок с объявлениями об отпевании усопших и службе по контракту оказался фейком

В начале октября в мессенджерах и социальных сетях распространилась фотография, на которой запечатлен стол с двумя объявлениями: о службе по контракту и ценах на отпевание усопших. Авторы сообщений указывают, что снимок сделан в Луганской народной республике (ЛНР).

На самом деле снимок, о котором пишут некоторые паблики, появился в сети несколько лет назад. Например, на развлекательном портале «Пикабу» он был опубликован в 2020-м. «Тут в городе бесов годовая подписка на церковь. А вы все "Спотифай", да "Спотифай"», — говорится в подписи к фото.

При этом видно, что на оригинальном снимке один лист пустой, а на втором написано: «Литургия. 1 год — 100 рублей. Неусыпаемая псалтирь. 1 год — 100 рублей».

Таким образом, картинка про контракт и отпевание, распространившаяся в последние дни, — фейк.

Информация о том, что в ЛНР одновременно предлагают услугу отпевания и службу по контракту, не распространилась в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».