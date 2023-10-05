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20:03, 5 октября 2023Бывший СССР

Путин назвал экономику Украины невозможной без внешней подпитки

Президент Путин: экономика Украины не сможет существовать без внешней подпитки

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что экономика Украины сегодня не сможет существовать без внешней подпитки. Об этом он высказался на пленарной сессии Валдайского форума, трансляция ведется на сайте клуба.

По его мнению, несмотря на внешнюю сбалансированность и выравненные макроэкономические показатели украинской экономики, это стало возможным лишь за счет ежемесячных многомиллиардных вливаний. «Где-то 4-5 миллиардов — кредиты, гранты. Стоит только это прекратить — все, через неделю все ляжет», — заявил Путин.

Он также отметил, что Россия никогда не возражала против планов вступления Украины в Европейское экономическое сообщество (ЕАЭ), добавив, что это дело самой Украины и европейских государств. «Если ЕАС готов принять к себе такую экономику — флаг в руки», — сказал российский президент.

Кроме того, Путин заявил, что Украина продержится неделю, если поставки оружия с Запада прекратятся.

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    Антон Похиляк
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