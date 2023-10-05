Контролер из российского города распространял детскую порнографию и попался

В Петербурге задержали 55-летнего контролера, распространявшего порно с детьми

Полиция Санкт-Петербурга задержала 55-летнего мужчину, подозреваемого в хранении и распространении детской порнографии. Об этом сообщает KP.RU.

По данным издания, задержанный имеет инвалидность первой группы и работает контролером общественного транспорта. В ходе опроса он полностью признался в содеянном. Кроме того, мужчина уточнил, что приобрел порнографические материалы с участием несовершеннолетних через интернет, а затем хранил их и распространял.

В отношении контролера возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 242.1 («Оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних») УК РФ. Его отпустили под подписку о невыезде.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 37-летнего педофила, который снимал порно с 12-летней приемной дочерью.