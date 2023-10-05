Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:40, 5 октября 2023Силовые структуры

Контролер из российского города распространял детскую порнографию и попался

В Петербурге задержали 55-летнего контролера, распространявшего порно с детьми

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Полиция Санкт-Петербурга задержала 55-летнего мужчину, подозреваемого в хранении и распространении детской порнографии. Об этом сообщает KP.RU.

По данным издания, задержанный имеет инвалидность первой группы и работает контролером общественного транспорта. В ходе опроса он полностью признался в содеянном. Кроме того, мужчина уточнил, что приобрел порнографические материалы с участием несовершеннолетних через интернет, а затем хранил их и распространял.

В отношении контролера возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 242.1 («Оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних») УК РФ. Его отпустили под подписку о невыезде.

Ранее в Санкт-Петербурге задержали 37-летнего педофила, который снимал порно с 12-летней приемной дочерью.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Олеся Мицкевич
    Обсудить
    Последние новости

    Шойгу сообщил о формировании девяти резервных полков для нужд СВО. Что об этом известно?

    Россиян предупредили о новой схеме хищения денег

    Врач предупредила о потенциальной опасности популярного у адептов ЗОЖ продукта

    Напавший с вилкой на пассажира россиянин описал поступок фразой «хотел замочить»

    Объявлен лауреат Нобелевской премии по литературе

    В Москве наградили педагогов госпитальной школы

    Украинский военный бросил гранату в дом и был приговорен к 15 годам колонии

    На Урале трехлетний мальчик провалился в траншею на глазах у матери

    Назван способ отсудить у супруга долю от тайной недвижимости

    Стилистка назвала самую модную одежду для прогулки с собакой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости