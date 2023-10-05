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19:17, 5 октября 2023Бывший СССР

Путин обвинил Украину в попытке нанести ущерб «Турецкому потоку»

Президент Путин: Украина пытается нанести ущерб газопроводу «Турецкий поток»

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Украина пытается нанести ущерб газопроводу «Турецкий поток». Об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления на пленарной сессии Валдайского форума, ее трансляция ведется на сайте форума.

Он сообщил, что украинские диверсионные группы пытаются атаковать трубопровод, через который Россия продолжает поставлять газ в Европу.

«Их пытаются атаковать постоянно с помощью беспилотников, которые готовятся в том числе при непосредственном участии англоговорящих специалистов и советников. Мы это слышим в эфире. Там, где готовятся эти беспилотные полупогруженные катера, мы слышим английскую речь. Для нас это очевидный факт. Кто там в конечном итоге это делает — делайте выводы сами», — сказал глава государства.

Во время выступления на форуме Путин также назвал условие пуска газа по неповрежденной ветке «Северного потока-2». По его словам, для этого нужно только решение правительства Германии.

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    Алевтина Запольская
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