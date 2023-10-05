Представители Усманова отреагировали на обыски в Германии

Пресс-служба Усманова заявила, что обыски в Германии вызывают удивление

Обыски в Германии на вилле основателя «Металлоинвеста» Алишера Усманова вызывают удивление и чувство стыда. Об этом заявили в пресс-службе бизнесмена, комментируя появившиеся в СМИ сообщения.

По словам представителей Усманова, миллиардер всегда должным образом декларировал законно приобретенное им личное имущество, а также раскрывал, на какие средства он его приобретал.

«Еще в мае 2022 года Алишер Усманов передал в адрес правоохранительных органов ФРГ исчерпывающую информацию обо всем имуществе, приобретенном им в Германии и других странах ЕС за последние двадцать лет, а также о своих доходах и расходах за этот период», — отреагировали в пресс-службе.

Представители Усманова также заявили, что бизнесмен сообщал, что не является владельцем имущества траста, который он когда-то основал, и не может знать, что происходит с принадлежащей трасту собственностью. По мнению пресс-службы Усманова, действия спецслужб ФРГ на объектах, которые не принадлежат Усманову, похожи на попытку сформулировать «новое абсурдное обвинение против него и начать новую главу в этой охоте на ведьм».

В мае прошлого года Усманов подал иск в Европейский суд, чтобы оспорить включение в санкционный список Евросоюза.