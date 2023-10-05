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12:51, 5 октября 2023Интернет и СМИ

Известная телеведущая рассказала о критике из-за участия в шоу на Первом канале

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Известная российская телеведущая Ирина Пудова заявила, что она и певец Родион Газманов столкнулись с критикой из-за участия в шоу «Сегодня. День начинается» на Первом канале. О том, почему зрители обрушились на них с негативными комментариями, она рассказала в интервью журналистке Юлии Ягафаровой. Запись их беседы доступна на YouTube-канале PROжизнь.

«Когда я начала вести шоу ["Сегодня. День начинается"] на Первом канале с Родионом, тогда [хейт] посыпался», — вспомнила Пудова. По ее словам, зрителям казалось, что они с Газмановым «взялись из ниоткуда».

При этом телеведущая уточнила, что у нее и певца уже был опыт работы на телевидении, однако зрителям, критиковавшим их, не было об этом известно.

Ирина Пудова — российская телеведущая и журналистка. С 2006 по 2008 год была ведущей программы «Вокруг Света» на канале «Россия 1». Затем она перешла на Первый канал, вела передачи «Сегодня. День начинается» и «Доброе утро».

Ранее ведущая ток-шоу «Мужское/Женское» на Первом канале Юлия Барановская раскрыла отношение к критике. Она заявила, что спокойно относится к негативу в свой адрес.

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    Олег Давыдов
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