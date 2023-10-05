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17:00, 5 октября 2023Россия

Путин назвал 20 лет небольшим сроком

Путин назвал 20 лет для «Валдая» небольшим сроком по историческим меркам

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Двадцать лет — по историческим меркам не такой уж и большой срок. Об этом заявил президент России Владимир Путин, рассуждая о заседаниях дискуссионного клуба «Валдай». Трансляция выступления главы государства ведется на сайте форума.

Путин отметил серьезные изменения, произошедшие во всем мире за указанный период. «По историческим меркам срок 20 лет — не такой и большой, не такой долгий, но когда он выпадает на эпоху слома всего мирового устройства, время как будто бы сжимается», — сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что «Валдай» — востребованная интеллектуальная площадка, которая отражает самые важные мировые события.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что каждый раз выступление главы государства на Валдайском форуме является событием мирового масштаба, все с вниманием следят за ним. Подробностей о содержании выступления он не приводил.

XX ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит в Сочи с 2 по 5 октября.

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    Анна Щербакова
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