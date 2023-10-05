Путин допустил дефицит бюджета в один процент по итогам года

Путин: по итогам года дефицит бюджета России будет в районе одного процента

По итогам 2023 года в России будет наблюдаться «определенный» дефицит федерального бюджета в районе одного процента от ВВП. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе выступления на заседании клуба «Валдай».

В 2024-2025 годах глава страны спрогнозировал превышение госрасходов над доходами на аналогичном уровне (в один процент ВВП). Несмотря на ожидаемый дефицит, финансовые возможности федерального бюджета в настоящее время позволяют выполнять основные задачи, включая обеспечение необходимого объема средств для выполнения военных целей, уточнил президент.

Он также добавил, что Россия смогла преодолеть масштабное санкционное давление со стороны западных стран. «Важно этот тренд сохранить и не упустить», — заключил Путин.

Ранее в Счетной палате отчитались об исполнении федерального бюджета России. Согласно данным аналитиков ведомства, по итогам первой половины 2023 года дефицит составил 2,35 триллиона рублей. За этот период доходы госказны составили 12,38 триллиона рублей, или 47,4 процента от прогнозируемого объема, а расходы достигли уровня в 14,73 триллиона.