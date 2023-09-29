В Счетной палате отчитались об исполнении российского бюджета

Бюджет России за первое полугодие исполнен с дефицитом в 2,35 триллиона рублей

По итогам первой половины 2023 года бюджет России был исполнен с дефицитом в 2,35 триллиона рублей. Об этом говорится в аналитической записке Счетной палаты, опубликованной на сайте ведомства.

За этот период доходы госказны составили в общей сложности 12,38 триллиона рублей, или 47,4 процента от прогнозируемого объема, а расходы достигли уровня в 14,73 триллиона. При этом затраты за отчетный период выросли на 17,5 процента, или на 2,2 триллиона рублей, в сравнении с тем же периодом 2022 года. Объем доходов, в свою очередь, снизился на 11,7 процента, или на 1,64 триллиона рублей.

На снижение доходов во многом повлияло резкое сокращение поступлений от продаж энергетических ресурсов. Так, за отчетный период этот показатель сократился в 1,9 раза, или на 2,99 триллиона рублей. В Счетной палате объяснили подобную динамику снижением цен на флагманскую марку нефти Urals и падением объемов сырьевого экспорта на фоне международных санкций. Ненефтегазовые доходы не смогли в полном объеме компенсировать снижение поступлений от нефтегазового сектора, увеличившись в январе-июне лишь на 1,36 триллиона рублей, заключили в ведомстве.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что дефицит федерального бюджета по итогам 2023 года должен быть не выше двух процентов ВВП, а возможно, и ниже этого уровня. По его словам, к настоящему времени доходы и расходы превышают плановые ожидания властей. При этом в плане окончательной оценки дефицита бюджета многое будет зависеть от объема госзатрат.