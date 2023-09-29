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12:08, 29 сентября 2023Экономика

В Счетной палате отчитались об исполнении российского бюджета

Бюджет России за первое полугодие исполнен с дефицитом в 2,35 триллиона рублей

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

По итогам первой половины 2023 года бюджет России был исполнен с дефицитом в 2,35 триллиона рублей. Об этом говорится в аналитической записке Счетной палаты, опубликованной на сайте ведомства.

За этот период доходы госказны составили в общей сложности 12,38 триллиона рублей, или 47,4 процента от прогнозируемого объема, а расходы достигли уровня в 14,73 триллиона. При этом затраты за отчетный период выросли на 17,5 процента, или на 2,2 триллиона рублей, в сравнении с тем же периодом 2022 года. Объем доходов, в свою очередь, снизился на 11,7 процента, или на 1,64 триллиона рублей.

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На снижение доходов во многом повлияло резкое сокращение поступлений от продаж энергетических ресурсов. Так, за отчетный период этот показатель сократился в 1,9 раза, или на 2,99 триллиона рублей. В Счетной палате объяснили подобную динамику снижением цен на флагманскую марку нефти Urals и падением объемов сырьевого экспорта на фоне международных санкций. Ненефтегазовые доходы не смогли в полном объеме компенсировать снижение поступлений от нефтегазового сектора, увеличившись в январе-июне лишь на 1,36 триллиона рублей, заключили в ведомстве.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что дефицит федерального бюджета по итогам 2023 года должен быть не выше двух процентов ВВП, а возможно, и ниже этого уровня. По его словам, к настоящему времени доходы и расходы превышают плановые ожидания властей. При этом в плане окончательной оценки дефицита бюджета многое будет зависеть от объема госзатрат.

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    Анатолий Акулов
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