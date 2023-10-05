Путин назвал влияние Запада огромной военно-финансовой пирамидой

Путин назвал влияние Запада военно-финансовой пирамидой, которой нужно топливо

Влияние Запада в мире — огромная военно-финансовая пирамида, которой постоянно нужно топливо. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления на пленарной сессии Валдайского форума, ее трансляция ведется на сайте форума.

По словам российского лидера, история Запада представляет собой хронику экспансии, его влияние основывалось на ограблении колоний и всего мира.

«Западное влияние в мире — это огромная военно-финансовая пирамида. Ей все время нужно новое топливо для поддержания себя самой: природные, технологические, человеческие ресурсы, принадлежащие другим», — подчеркнул президент России.

Путин также указал на зашкаливающую самонадеянность Запада. Он отметил, что Россия способна внести огромный вклад в новое мироустройство, но готовность страны это сделать некоторые поняли превратно — как покорность.