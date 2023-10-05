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16:57, 5 октября 2023Россия

Путин заявил о зашкаливающей самонадеянности Запада

Президент России Путин заявил о зашкаливающей самонадеянности Запада

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Россия способна внести огромный вклад в новое мироустройство, но готовность страны это сделать некоторые поняли превратно — как покорность. Об этом президент России Владимир Путин заявил во время выступления на пленарной сессии Валдайского форума, ее трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

«Когда мы впервые встретились на заседании нашего клуба почти 20 лет назад, наша страна переходила на новый этап своего развития», — отметил глава государства.

Россия преодолела тяжелейший период восстановления после распада СССР и со всей энергией и доброй волей включились в процессы строительства нового, как тогда казалось, более справедливого мироустройства. Наша страна способна внести в них огромный вклад и нам есть, что предложить.

«Нашу готовность к конструктивному взаимодействию некоторые поняли как покорность, согласие на то, что новый порядок будет строиться теми, кто провозгласил себя победителями в Холодной войне», — заявил Путин.

Слышать Россию никто не собирался, а самонадеянность Запада просто зашкаливала, отметил президент. Глава государства назвал 20 лет небольшим сроком по историческим меркам.

XX ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» проходит в Сочи с 2 по 5 октября.

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