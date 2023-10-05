Путин понадеялся на скорую встречу с премьер-министром Киргизии

Президент России Путин выразил надежду на скорую встречу с премьером Киргизии

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» выразил надежду на скорую встречу с премьер-министром Киргизии Акылбеком Жапаровым. Трансляция ведется на сайте форума.

Политик отметил, что нельзя забывать об экологии. По его словам, «это все находится в поле нашего зрения», в том числе и с Киргизией.

«С премьер-министром действующим постоянно это обсуждаем. Надеюсь, мы с ним увидимся на саммите СНГ в ближайшее время и тоже будем об этом говорить. Так что все находится в повестке дня», — сказал российский лидер.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что в октябре Путин планирует посетить Киргизию и провести там ряд встреч, в том числе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.