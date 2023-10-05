Фермер случайно поймал в ловушку считавшееся вымершим редкое животное

В Австралии мужчина случайно поймал находящуюся под угрозой исчезновения куницу

Занимающийся разведением форели фермер из города Бичпорт, штат Южная Австралия, случайно поймал редкое животное, считавшееся вымершим на территории штата. Об этом сообщает ABC News.

Пао Лин Цай рассказал, что установил ловушку на своей ферме, чтобы поймать животное, съевшее его цыплят. По словам мужчины, когда он решил проверить ловушку, то ожидал увидеть в ней кота или лису. Он был удивлен, когда увидел пятнистохвостую сумчатую куницу, которая последний раз встречалась на территории штата более 130 лет назад, а сейчас находится под угрозой исчезновения во всем мире. «Это было невероятно. Сначала я даже не понял, что это было», — рассказывает фермер.

Мужчина посадил хищника в клетку, однако вскоре тот сбежал. Цай рассказал о встрече со животным Службе национальных парков и дикой природы, и на следующий день специалисты установили вторую ловушку на территории фермы. Когда животное вновь было поймано, его осмотрел ветеринар. Хищника вылечили от кожного заболевания и отпустили на волю.

Позже Цай разбросал по ферме рыбу и установил видеокамеру, чтобы посмотреть, как много куниц придет на его территорию. Утром следующего дня он обнаружил, что вся рыба пропала. «Я передал видеозапись в Службу национальных парков и дикой природы, чтобы узнать, какое животное забрало еду. Но я считаю, что это была другая куница или куницы», — говорит он.

Согласно официальным данным, последний раз пятнистохвостых сумчатых куниц в Южной Австралии видели в 1880-х годах. По словам местного рейнджера, Служба национальных парков и дикой природы попытается выяснить, как редкое животное могло появиться в штате. «Мы также установим несколько камер ночного видения, чтобы определить, есть ли еще куницы на этой ферме или в районе Бичпорта», — сообщает он.

Пятнистохвостая сумчатая куница — самый крупный сумчатый хищник материковой Австралии. В настоящее время встречается в виде двух изолированных популяций на юго-востоке Австралии и в штате Квинсленд. Эти ночные животные ведут одиночный образ жизни. Куницы питаются кроликами и другими некрупными млекопитающими. Внесены в Красную книгу Международного союза охраны природы как животные, «находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому».

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