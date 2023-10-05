Россиянин провез крысу в самолете и спрятал ее от полиции в трусах

«Авиаторщина»: россиянин провез в кармане крысу на рейсе в Минеральные Воды

Пассажир российской авиакомпании провез крысу в самолете и попытался спрятать ее от полиции в трусах. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

Россиянин летел рейсом популярного лоукостера из Москвы в Минеральные Воды. В Шереметьево он беспрепятственно пронес в самолет крысу, спрятав питомца в кармане.

На борту животное заметила бортпроводница. Мужчина заверил, что крыса ручная, но стюардесса сообщила о нарушении командиру судна, а тот — диспетчерам.

В аэропорту Минвод владельца грызуна встретила полиция. Мужчина заявил, что крысы у него нет, якобы она сбежала в самолете. Однако при личном досмотре правоохранители обнаружили животное в нижнем белье россиянина. Дальнейшая судьба мужчины и его любимца не раскрывается.

Ранее летевший из Таиланда в Россию турист напал на другого пассажира с железной вилкой. «Я решил его замочить. Думал, ткну — и он исчезнет», — объяснил свой поступок 35-летний мужчина.