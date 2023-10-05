Легенда «Спартака» призвал российских футболистов уезжать из РПЛ
Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Егор Титов призвал российских футболистов уезжать в европейские клубы. Его слова приводит Sport24.
«Надо убегать, если есть возможность! Бежать как можно скорее. Потому что у нас нет прогресса», — заявил легендарный футболист красно-белых, отметив сильное падение уровня Российской премьер-лиги (РПЛ). Титов добавил, что, если игрокам поступают приглашения из иностранных команд, нужно их принимать и пробовать себя там.
12 сентября с подобным призывом выступил главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин. Он объяснил, что ощущает разницу между уровнем футболистов сборной, которые выступают в Европе, и теми, кто остается на родине.
28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров.