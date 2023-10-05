Власти России захотели увеличить нормативы обязательных продаж топлива

«Ъ»: власти РФ хотят заставить нефтекомпании продавать больше топлива на бирже

Российские власти рассматривают возможность увеличения нормативов обязательных продаж топлива для местных нефтяных компаний. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Собеседники газеты уточнили, что в парламенте хотят увеличить показатель до 15 процентов от производимого объема бензина и до 12,5 процента — от объема дизтоплива. Эта мера должна способствовать стабилизации цен на внутреннем рынке и удовлетворить спрос на эти виды нефтепродуктов в стране. Если повышение обязательных продаж топлива реализуют, оно станет уже вторым за последние несколько месяцев. Так, летом 2023 года показатель вырос на один процентный пункт — до 13 процентов для бензина и 9,5 процента для дизтоплива.

Однако тогда подобная мера не принесла ощутимого снижения цен на топливо. Напротив, стоимость этих нефтепродуктов перешла к продолжительному росту в августе-сентябре на фоне увеличения биржевой стоимости нефти и ослабления курса рубля к ведущим мировым валютам. Последние факторы в итоге привели к тому, что российским нефтяникам стало выгоднее продавать топливо за рубеж, чем поставлять его на внутренний рынок.

Во второй половине сентября правительство ввело временные ограничения на вывоз бензинов всех товарных групп и дизтоплива из России за рубеж. Запрет затронул в том числе дизель, приобретенный в ходе биржевых торгов.

Власти объяснили эту меру необходимостью борьбы с ростом цен на внутреннем рынке и его насыщения дополнительными объемами топлива для удовлетворения спроса. Однако спустя полторы недели после вступления запрета в силу биржевая стоимость зимнего дизеля установила рекорд и достигла уровня в 72 981 рубля за тонну. На этом фоне сроки снятия временного запрета на вывоз бензина и дизеля из России продолжают оставаться неизвестными.