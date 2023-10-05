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18:43, 5 октября 2023Экономика

Власти России захотели увеличить нормативы обязательных продаж топлива

«Ъ»: власти РФ хотят заставить нефтекомпании продавать больше топлива на бирже
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Российские власти рассматривают возможность увеличения нормативов обязательных продаж топлива для местных нефтяных компаний. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на участников рынка.

Собеседники газеты уточнили, что в парламенте хотят увеличить показатель до 15 процентов от производимого объема бензина и до 12,5 процента — от объема дизтоплива. Эта мера должна способствовать стабилизации цен на внутреннем рынке и удовлетворить спрос на эти виды нефтепродуктов в стране. Если повышение обязательных продаж топлива реализуют, оно станет уже вторым за последние несколько месяцев. Так, летом 2023 года показатель вырос на один процентный пункт — до 13 процентов для бензина и 9,5 процента для дизтоплива.

Однако тогда подобная мера не принесла ощутимого снижения цен на топливо. Напротив, стоимость этих нефтепродуктов перешла к продолжительному росту в августе-сентябре на фоне увеличения биржевой стоимости нефти и ослабления курса рубля к ведущим мировым валютам. Последние факторы в итоге привели к тому, что российским нефтяникам стало выгоднее продавать топливо за рубеж, чем поставлять его на внутренний рынок.

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Во второй половине сентября правительство ввело временные ограничения на вывоз бензинов всех товарных групп и дизтоплива из России за рубеж. Запрет затронул в том числе дизель, приобретенный в ходе биржевых торгов.

Власти объяснили эту меру необходимостью борьбы с ростом цен на внутреннем рынке и его насыщения дополнительными объемами топлива для удовлетворения спроса. Однако спустя полторы недели после вступления запрета в силу биржевая стоимость зимнего дизеля установила рекорд и достигла уровня в 72 981 рубля за тонну. На этом фоне сроки снятия временного запрета на вывоз бензина и дизеля из России продолжают оставаться неизвестными.

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    Анатолий Акулов
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