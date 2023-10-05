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11:32, 5 октября 2023Россия

Мужчина с перечеркнутой буквой Z прошелся по крымскому пляжу и попал на видео

В Крыму мужчина с перечеркнутой Z на футболке прошелся по пляжу и попал на видео

В крымском поселке Мирный мужчина в футболке с перечеркнутой буквой Z прошелся по пляжу. Снятую им же видеозапись опубликовал Telegram-канал «ЧП Крым».

На кадрах мужчина наводит камеру на себя, демонстрирует изображение на футболке и, улыбаясь, делает приветственный жест.

По словам местных жителей, неизвестный также выкрикивал проукраинские лозунги.

Позже было опубликовано видео задержания мужчины. С ним проводятся необходимые процессуальные действия.

Ранее кассационный суд отменил решение о прекращении уголовного дела в отношении мужчины, оскорбившего мальчика в шапке с буквой Z. Дело направили на новое рассмотрение в Ленинский районный суд Екатеринбурга. После первого рассмотрения дела россиянина обязали уплатить штраф в размере семи тысяч рублей.

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    Алан Босиков
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